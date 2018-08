İlk olarak Şehit Deniz Astsubay Çavuş Serdar Akbulut’un Annesi Kevser Akbulut’u ziyaret eden Kaymakam Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı daha sonra Şehit Polis Çar. Mah .Bek. Ramazan Güleç’in Eşi Neslihan Güleç, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç’un Eşi Banu Koç ve ailesini, Şehit Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Hüseyin Türkoğlu’nun eşi Necla Türkoğlu’nun ailesini ziyaret ettiler.

Ülkenin ve milletin birliği ve bekası için mücadele verirken toprağa düşen tüm şehitlere Allah’tan rahmet, geride kalanlarına ise sabırlar dileyen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Mübarek Kurban Bayramı’nı birlik beraberlik içerisinde idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile vatan uğruna canlarını feda eden şehit ailelerimizi ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutladık. Şehitlerimizin aileleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Aziz vatanın toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bugünlerimizi şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimizin sıkıntıları ve sorunları bizim sıkıntımız, bizim sorunlarımızdır. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize her zaman açıktır. Bizlerde, yalnızca bayramlarda değil her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız. Kurban Bayramı vesilesi ile vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımız sunuyorum. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum ”dedi.

Yapılan Ziyaretlerde Kaymakam Ali Sırmalı ve Eşi Nuray Sırmalı’ya Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Çakır eşlik etti.

Şehit aileleri de Kaymakam Sırmalı ve Eşi Nuray Sırmalı’nın ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyetleri dile getirerek teşekkürlerini sundular.