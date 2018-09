Kaymakam Sırmalı “Kahraman gazilerimizin en onurlu günü”

19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gaziler Günü nedeniyle gerçekleştirilen ilk tören Edremit Şehit Hamdibey Meydanında yapıldı. Törene İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Balıkesir CHP Milletvekili Ensar Aytekin, Belediye Başkanı Kamil Saka, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, şehit yakınları ve gaziler, daire müdürleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol tarafından Atatürk Anıtına çelenkler sunulmasının akabinde bir dakikalık saygı duruşu ile birlikte İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Kıbrıs Gazisi H. Ali Çakır tarafından yapıldı. Daha sonra öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları Güre Afrodit Otel'de gazi ve şehit yakınları onuruna verilen yemek ile devam etti.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Kıymetli misafirler 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlemiş olduğumuz yemeğimize hoş geldiniz. Bugün vatan için, millet için kutsal saydığımız değerlerimiz için gazilik şerefine nail olan kahramanlarımızı anma günü. Bugün "Haydi oğlum git! Ya gazi ol. Ya şehit" diyerek oğlunun alnını öperek son yolculuğuna uğurlayan siz değerli ailelerimizin gurur günü... Bizler vatanın bölünmez bütünlüğünü, Türk Milletinin bağımsızlığını herşeyin üstünde tutarak canlarını feda eden ölümsüz kahramanlarımızın hatıralarını, gururla anılan kahramanlıklarını, bize bırakmış oldukları tüm emanetlerini büyük bir onurla ve gururla sonsuza kadar koruyacağımız ve yaşatacağımıza söz veriyoruz.

Sevgili Misafirler; Türk Milleti büyük bir millettir. Türk Devleti büyük bir devlettir. Birlik ve beraberliğimize karşı zaman zaman içten ve dıştan saldırılar olmaktadır. Fakat Türk milleti birlik ve beraberliğinden ödün vermeyerek bu saldırıları bertaraf etmiştir. Terörden umut besleyenler birlik ve beraberliğimiz karşısında her zaman kaybetmeye mahkumdurlar. Kurtuluş Savaşı'nda Milli Mücadelede, 15 Temmuz'da ve terörle mücadelede birçok şehidimiz ve gazimiz var. Vatan için, millet için, kutsal saydığımız değerlerimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Bugün ülkemizde ay yıldızlı bayrağımız altında huzur ve güvenle yaşıyor, geleceğe güvenle bakıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu anlamda şehit ve gazilerimizin emaneti olan yurdumuzu korumak ve sonsuza kadar yaşatmak bizlerin ortak amacı olmalıdır. Türk milleti her zaman şehitlerine gazilerine sahip çıkmış onlarla ilgilenmeyi bir kutsal görev olarak görmüştür. Bizlerde Edremit'te kurum ve kuruluşlar olarak şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Gazi ve şehit yakınları onuruna verilen yemek okunan duanın ardından sona erdi.