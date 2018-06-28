İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burak Can, KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Cahide Danacı, Ebe Zübeyde Soyaral, Ebe Perihan Demirtaş, Hemşire Nebiye İnal, Ebe Naciye Kocabıyık ve VJKİ Özlem Usta’yı makamında kabul eden Kaymakam Sırmalı KETEM personelini Edremit’te kanserin önlenmesinde ve sağlık hizmeti sunulmasındaki gayretlerinden dolayı tebrik etti.

Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirten Kaymakam Sırmalı; Edremit Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı bu çalışmalar sayesinde hastalığın belirlenmesi ve önlenmesi anlamında önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, yapılan bu çalışmalar sayesinde bu hastalığın ilerlemesinin önlendiğini söyledi.

KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Cahide Danacı, “Ülkemizde ve dünyada önlenebilir ölüm sebepleri arasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra kanser 2. Sırada yer almaktadır. Kanser önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu bağlamda erken teşhis büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla ülkemizde KETEM (kanser erken teşhis ve eğitim merkezi) kurulmuştur. Edremit KETEM birimi 9 Mayıs 2016 tarihinde Edremit Devlet Hastanesinde hizmete girmiştir. Ulusal Kanser taraması kapsamında 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınlarda meme kanseri ve 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde kolon kanseri taramaları yapılmaktadır. 2016/2017 yılları arasında 3 bin 332 kadına HPV/DNA testi taranmış, 115’inde HPV (+) tespit edilmiş, kolon kanseri taraması kapsamında 3 bin 392 kadın ve erkek taranmış ve bunların 256’sı kadın ve 75’i erkek olmak üzere pozitiflik sağlanmış ve hastalarımız ileri tetkik ve tedavi için ilgili merkezlere yönlendirilmiştir. 17 Ekim 2016 tarihinde mamografi çekimlerine başlanmış olup 40-69 yaş aralığındaki 3 bin 171 kadın meme kanseri kapsamında taranmıştır. 906 yakın takibi gerekli hastamız mevcut olup 8 kadın hastamıza kesin tanılar konularak tedavisi devam etmektedir. Balıkesir ili 2017 yılı Meme Kanseri Taramasında ülke çapında ilk 1. Olmuştur. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında Edremit KETEM birimi olarak il çapında başarımızın devamı için özveri ile çalışmalara devam etmekteyiz. Yaptığımız çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Kaymakam Sırmalı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Sırmalı, KETEM Edremit Halk Sağlığı Müdürlüğü personeline ödüllerini takdim ederek, başarılarının devamını diledi.