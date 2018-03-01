Kaymakam Sırmalı körfezi denizden denetlendi

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Edremit Körfezini denizden denetledi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Edremit İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özcan Kavak ve Edremit İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanı SG Yzb. Aytaç Bayırlı’yı makamında ziyaret ederek Sahil Güvenlik’in çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dört botun görev yaptığı Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı’nda Yzb. Aytaç Bayırlı ile bilgi alışverişinde bulunan yetkililer daha sonra TCSG-28 Botu ile Altınoluk, Güre, Akçay, Zeytinli ve Edremit sahillerinde denizde incelemelerde bulundular.