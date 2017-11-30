Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Balıkesir
  •  » Kaymakam Sırmalı “Okuyan, DÜşünen, Yorumlayan, Eleştiren Ve Okumayı Bir Yaşam Biçimi Haline Getiren Bireyler Olarak Yetişmeliyiz”
30 Kasım 2017 14:53

Kaymakam Sırmalı “Okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren ve okumayı bir yaşam biçimi haline getiren bireyler olarak yetişmeliyiz”

Balıkesir’in Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gerçekleştirilen ziyarette, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç eşlik etti.

Kaymakam Sırmalı “Okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren ve okumayı bir yaşam biçimi haline getiren bireyler olarak yetişmeliyiz”

30 Kasım 2017 14:53

Sırmalı “Okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren ve okumayı bir yaşam biçimi haline getiren bireyler olarak yetişmeliyiz”dedi.


Kaymakam Sırmalı Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde ilk olarak öğrencilerle birlikte kitap okuma saatine katıldı. Kitap okuma saatinin akabinde öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Sırmalı eğitim hayatının önemine dikkat çekerek çok çalışmanın başarılı olmada en önemli unsur olduğunu belirtti. Öğrencilere; başarılı olmak için araştıran, çok okuyan ve okuduğunu iyi anlayan öğrenciler olarak eğitim hayatlarına devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.


Okullarda gerçekleştirilen kitap okuma etkinliklerinin amacının kitap okuma kültürünün yerleştirilmesi olduğunu belirten Kaymakam Sırmalı "Değerli öğrenciler, kitap okumak, kişisel gelişiminize katkı sağlar. Okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren ve okumayı bir yaşam biçimi haline getiren bireyler olarak yetişmeliyiz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç