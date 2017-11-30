Sırmalı “Okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren ve okumayı bir yaşam biçimi haline getiren bireyler olarak yetişmeliyiz”dedi.

Kaymakam Sırmalı Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde ilk olarak öğrencilerle birlikte kitap okuma saatine katıldı. Kitap okuma saatinin akabinde öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Sırmalı eğitim hayatının önemine dikkat çekerek çok çalışmanın başarılı olmada en önemli unsur olduğunu belirtti. Öğrencilere; başarılı olmak için araştıran, çok okuyan ve okuduğunu iyi anlayan öğrenciler olarak eğitim hayatlarına devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Okullarda gerçekleştirilen kitap okuma etkinliklerinin amacının kitap okuma kültürünün yerleştirilmesi olduğunu belirten Kaymakam Sırmalı "Değerli öğrenciler, kitap okumak, kişisel gelişiminize katkı sağlar. Okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren ve okumayı bir yaşam biçimi haline getiren bireyler olarak yetişmeliyiz" dedi.