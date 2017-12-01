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01 Aralık 2017 15:09

Kaymakam Sırmalı şampiyonları ağırladı

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Balıkesir Liseler Arası Genç Erkekler Hentbol İl Birincisi olan Edremit Anadolu Lisesi Hentbol Takımı’nı makamında kabul etti.

Kaymakam Sırmalı şampiyonları ağırladı

01 Aralık 2017 15:09


Balıkesir’de okul sporları hentbol genç erkekler kategorisinde yarışarak il şampiyonu olan Edremit Anadolu Lisesi hentbol takımının 12 sporcusunu ve öğretmenlerini makamında ağırlayan Kaymakam Ali Sırmalı, genç sporcularla sohbet etti.


Balıkesir ilinde gerçekleşen turnuvada büyük başarı göstererek il birinciliğini göğüsleyen Edremit Anadolu Lisesi Hentbol Takımını tebrik eden Kaymakam Sırmalı genç sporcuları, Beden Eğitim Öğretmenleri Mustafa Ulusoy ve Okul Müdürü Özgür Yenigökçe’yi ilçeye kazandırdığı bu başarıdan dolayı tebrik etti.


Kaymakam Sırmalı, “Öncelikle başarılarından dolayı sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımız, il birinciliğini Edremit’e getirerek bizleri gururlandırmış ve Zonguldak’ta yapılacak Türkiye Şampiyonasında Balıkesir İlimizi başarıyla temsil etme hakkını elde etmiştir. Bu mutluluğu ilçemize yaşatan genç sporcularımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Edremit ilçemizin spor alanında göstermiş olduğu başarılar bizleri gururlandırıyor. Takımımıza Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum." dedi.




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