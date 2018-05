Kaymakam Sırmalı, şehit aileleri ve gaziler ile iftarda buluştu

İftar öncesi Kaymakam Ali Sırmalı ve Eşi Nuray Sırmalı şehit ailelerini ve gazileri kapıda karşıladı. Kaymakam Sırmalı iftar programında yaptığı konuşmada, çok değerli şehit aileleri ve gazileri “İftar programımıza, gönül soframıza hoş geldiniz” diyerek sözlerine başladı. Kaymakam Sırmalı; “11 ayın sultanı Ramazan Ayını yaşamaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Ramazan Ayı; rahmet ayı, bereket ayı, Ramazan Ayı, yardımlaşma ve dayanışmaya en güzel örneklerin sergilendiği bir ay. Ramazanın başı rahmet, ortası bağışlanma, sonu ise cehennemden kurtuluştur. Ramazan Ayı dua ayıdır. Ramazan Ayı oruç ve sabır ayıdır. Bu Ramazan Ayında ihtiyaç sahibi kimselerin ihtiyaçlarının giderildiği, güçsüzlerin ve kimsesizlerin, gözetilerek kollandığı, bir şekilde geçirilmesini temenni ediyorum.

Başta Filistin olmak üzere İslam Coğrafyasında Müslümanlara karşı yapılan zulümlerin sona ermesini, Ramazan Ayının tüm İslam Coğrafyasına barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

Kıymetli misafirler, Türk Milleti büyük bir millettir. Türk Milletini hem içten hem de dıştan yıkmak isteyen bir takım güçler zaman zaman devreye girmektedir. Fakat Türk Milleti birlik ve beraberliğinden ödün vermeyerek bu tehdit ve saldırıları her zaman bertaraf etmiştir. Büyük Türk Milleti kutsal saydığımız değerler söz konusu olduğunda, hiçbir engel tanımayan ecdadımız bunu 15 Temmuzda, Çanakkale’de, terörler mücadelede çok güzel bir şekilde gözler önünde sermiştir. Tabi ki bu uğurda şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Yakınlarına ve Türk Milletine başsağlığı diliyorum.

Kıymetli şehit ailelerimiz sizin evlatlarınız, eşleriniz, anne ve babalarınız vatan için, bayrak için, kutsal saydığımız değerler için canlarını feda ettiler, Hepsinin ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Bugün ülkemizde al bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyor, geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bizlere düşen görev her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı sonsuza dek koruyup kollamaktır. Türk Milleti şehitlerine, şehit ailelerine ve gazilerine büyük önem vermiş onlarla ilgilenmeyi ve onların yanında olmayı en önemli sorumluluğu bilmiştir. Bu kapsamda Edremit ilçemizde 39 şehit ailemiz, 187 gazimiz bulunmaktadır. Bizler devlet ve millet olarak her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Onlara minnet borçluyuz. Kaymakamlığımız, garnizonumuz, belediyemiz, kurum ve kuruluşlarımız her zaman şehit ailelerimizin ihtiyaç ve sorunlarıyla ilgilenmektedir. Çünkü onlar bizlere şehit ailelerimizin birer emanetidir. Onların yanında olmak bizim için en onurlu ve kutsal görevdir.

Bu duygu ve düşüncelerle değerli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz iftar yemeğine katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tutmuş olduğunuz oruçlar, yapmış olduğunuz ibadetleri Allah kabul eylesin. Ramazan Bayramı’nı ve nice Ramazan Aylarını görmeyi nasip etsin.” dedi.

Daha sonra şehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı program bitiminde şehit aileleri ve gazileri uğurladılar.

İftar programına şehit aileleri, gaziler, 19. Motorlu Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları katıldı.