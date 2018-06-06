Semerci ve meclis üyeleri Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret etti.

Edremit’te yapılan çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, “Edremit bölgemizin en önemli değerleri arasında olan zeytine ve zeytinyağına alınan coğrafi işaretler büyük önem taşımaktadır. Coğrafi işaret bir bölgenin ürününü korumak ve gelecek nesillere taşımak anlamında son derece önemlidir. Aynı zamanda Edremit’in zeytin ve zeytinyağının markalaşması açısından da çok önemli bir çalışmadır. Coğrafi işaretlerin alınması hususunda Edremit Ticaret Odası’na bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi tescili alınan bu coğrafi ürünlerimizin uygun şekillerde denetlenmesi için çalışmalara başlamalıyız. Bu noktada herkes üzerine düşen görevi yapmalı” ifadelerini kullandı.

ETO Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci ise, “Coğrafi işaret alınan ürünler için oda bünyesinde oluşturduğumuz bir komisyon mevcut. Zeytin için komisyonumuzun çalışmaları bir düzene oturdu. Zeytinyağı için ise komisyon oluşturma işlemlerimiz devam ediyor. İş birliği ile bu sorunun altından alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Edremit’te turizm ortalama 3 ay hareketli. Edremit, doğası, denizi, termali, Kazdağları ve mavi bayraklı plajlarıyla birçok turizm potansiyeline sahip önemli bir çekim merkezidir. Bu potansiyellere rağmen otellerimizin 3 ay çalışıp, geri kalan 9 aylık süreçte kapılarını kapatması bizi çok üzüyor. Bu potansiyeli kullanarak, termali ön plana çıkararak; turizmi 12 ay sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalıyız. İşletmecisinden belediyesine, turizm çalışanlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar hepimize büyük görevler düşüyor.” açıklamalarında bulundu.

Açıklamalarında eğitime de değinen Kaymakam Ali Sırmalı “Hali hazırda işleyen Edremit Meslek Yüksekokulu’nun yanı sıra Güre’de bulunan 4 yıllık Sivil Havacılık bölümü de bu sene ÖSS tercih kitapçıklarında yer aldı. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde kısmetse örgün eğitimine başlayacak. TUİK verilerine baktığımızda ise, ilçenin yıllık nüfus artış hızında Balıkesir genelinde birinci sırayı aldığını görüyoruz. Bu büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu gösterir. Üniversiteyi ilçemize kazandırabilirsek, kış sezonunda da yaz sezonu performansımızı yakalayabiliriz.” dedi.

Kaymakam Sırmalı Edremit Ticaret Odasında yeni seçilen meclis başkanı ve üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarete Semerci, meclis üyelerinden Füsun Kıvrak Akıncı, Asuman Bilgiç, Savaş Can, Ali Canlı katıldı.