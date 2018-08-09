Kaymakam Sırmalı: “Vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layık”

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Edremit ilçesinde yürütülen çalışmalar ile yapılması planlanan yatırımlar görüşüldü.

Gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na teşekkür eden Kaymakam Ali Sırmalı; “Edremit Kaymakamlığı olarak vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunabilmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Gelişen ve büyüyen Edremit ilçemizin her alanda ön plana çıkarılması ve marka değerinin yükseltilmesi için ilçemizdeki ve ilimizdeki tüm kurum, kuruluşlarla ortak bir sinerji yakalayarak, ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Özellikle Edremitli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek, ihtiyaçlarını karşılayacak işler yapma gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda yürüttüğümüz ve ilçemizdeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Süs Bitkileri) projemize ayrıca önem vermekteyiz. Projemizde kurucu ortak olarak yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Karşılıklı görüş alışverişlerinin gerçekleştiği ziyarette; ilçenin sorunları, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve ilerleyen süreçlerde Edremit adına neler yapılması gerektiği konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Yürütülecek çalışmalar ile ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçemizdeki tüm kurum ve kuruluşların ile işbirliğinin önemine değinildi.

Ziyarette Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na Ak Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü ve ilçe yönetimi eşlik etti.