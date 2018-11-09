Kaymakam Sırmalı; “Yükseköğretim öğrenci yurdu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor”

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı öncülüğünde Edremit'e kazandırılması amacıyla çalışmaları hızla devam eden KYK yükseköğretim öğrenci yurdu toplantısı gerçekleştirildi.

Edremit'te yükseköğrenim faaliyetlerini yürüten Edremit Meslek Yüksekokulu, Altınoluk Meslek Yüksekokulu, Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Edremit Zeytincilik Enstitüsü öğrencileri ile orta vadede açılması düşünülen Fakülte öğrencilerinin de barınma ihtiyaçları karşılaması amacıyla planlanan KYK Yükseköğretim Öğrenci yurdu yapılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya; Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Raif Sakin, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Özgirgin, Balıkesir Kadastro Müdürü Bahattin Kozlu, Edremit İlçe Kadastro Sorumlusu İhsan Bilgiç Balıkesir KYK İl Müdürü Yakup Dönmez Balıkesir KYK İl Müdürlüğü İnşaat Emlak Sorumlusu Mesut Bingöl katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda; KYK Edremit Yurdu için Tuzcumurat Mahallesinde Edremit Meslek Yüksekokulu yakınındaki Edremit Belediyesine ait 11 dönümlük arazinin Kredi Yurtlar Müdürlüğüne tahsisinin ivedi olarak tamamlanması için görüş alışverişinde bulunuldu. Kadastro işlemleri tamamlandıktan sonra Tapusu çıkacak olan 11 dönümlük arazinin üzerine; Sosyal Tesisleriyle birlikte, Kız ve Erkek bloklarını içeren 300 kişilik Yükseköğretim öğrenci yurdu yapılması planlanmaktadır. Hali hazırda ödeneği çıkmış olan Yükseköğretim Öğrenci Yurdunun arazisi için Tapu ve Kadastro İşlemleri tamamlandıktan sonra ihale aşamasına geçilecektir.

Toplantıda açıklama yapan Kaymakam Sırmalı; Edremit'te yükseköğrenimde eğitim gören öğrencilerin nitelikli eğitim alması ve bu doğrultuda tüm ihtiyaçlarının karşılanması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda özellikle önemli bir ihtiyaç olan barınma ihtiyacının giderilebilmesi için KYK yurdunun ilçemize kazandırılması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Edremit ilçemize yapılacak 300 kişilik yeni yurt binası, modern ve kullanışlı olacak. Yapılacak yurdumuzun ilçemizdeki öğrencilerin barınma sorununu ortadan kaldıracağına inanıyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim dönemine yetiştirmeyi planlalıyoruz” dedi.