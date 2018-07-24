Kaymakam Sırmalı, “Zeytinimiz ve zeytinyağımız en büyük değerimizdir”

Programda; Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, Belediye Başkanı Kamil Saka, ve İlçe Kaymakamımız Ali Sırmalı konuşma yaptı.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı yaptığı konuşmada; “Ulusal ve uluslararası alanlarda düzenlenen zeytin, zeytinyağı kalite yarışmalarında İlçemizi başarıyla temsil eden bütün işletmeleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Aynı zamanda böyle güzel bir ödül töreni düzenleyerek zeytin, zeytinyağı üreticilerini teşvik eden Edremit Ticaret Odamıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Zeytin ve zeytinyağının başkenti olarak anılan İlçemiz için zeytin ve zeytinyağı önemli bir değerdir. Edremit’te 3 milyon zeytin ağacı varlığımız ile; yaklaşık 5-6 bin zeytin zeytinyağı ile uğraşan çiftçimiz, zeytin ve zeytinyağı alanında faaliyet gösteren çok sayıda fabrika, işletme, tesis ve satış yapan firmalar ve bu alanda istihdam edilen çok sayıda vatandaşımız vardır. Zeytin ve zeytinyağı sektörünün ilçemiz ekonomisi için çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Özellikle zeytin ve zeytinyağında markalaşmak büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda özellikle Edremit adıyla coğrafi işareti alınan Edremit Yeşil Çizik Zeytini ve Edremit Zeytinyağı markasına bütün kurum ve kuruluşlarımız sahip çıkmakta ve sahip çımaya da devam etmektedir. Edremit zeytin ve zeytinyağının ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması ve hak ettiği noktaya gelebilmesi için Kaymakamlığımız ve diğer kurumlarımız ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Bu konuyla ilgili 3 yıldan beri gerçekleştirdiğimiz Zeytin Hasat Sonu Şenliğimiz önem verdiğimiz bir etkinliğimizdir. Yine ilçemizde zeytin, zeytinyağı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması çalışmalarımız devam etmektedir. Tekrar başarılarından dolayı tüm işletmelerimizi tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Daha sonra konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Ödül töreninde ulusal-uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar için plaket takdimleri yapıldı.

Ramada Kazdağları Resort’te gerçekleşen ödül törenine; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Lokman Gültekin, Edremit MYO Müdürü Yrd.Doç.Dr. Raif Sakin, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, ETO Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, daire amileri, STK temsilcileri, firma temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.