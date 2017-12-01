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01 Aralık 2017 11:48

Kaymakam Sırmalı’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kaymakam Sırmalı’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

01 Aralık 2017 11:48


3 Aralık Dünya Engelliler Günün nedeniyle bir mesaj yayınlayan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık Günü, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak açısından önemli bir tarihtir. Bugün tüm dünyada ve ülkemizde insan hakları anlayışıyla engelli bireylerin her alanda özgürce ve rahatça yararlanabilmesi için her tür imkan sunulmaya çalışılmaktadır. Engellilik alanındaki sorunlar sadece engelli bireyleri değil tüm toplumu ilgilendiren ve çözümüne yönelik katılımını gerektiren sorunlardır. Devletimiz her zaman sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarına eşit hak ve imkanlar sunarak temel hak ve özgürlükler konusunda vatandaşlara daha yakın olmaya, onların sosyal yaşama katılımlarını artırma konusunda hizmet sunmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların toplumla uyum içerisinde bütünleşerek karşılıklı saygı ve sevgi ortamında birbirimizi anlayarak yaşayabilmek en büyük gayemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı günün toplumsal duyarlılığı, sorumluluğu arttırması temenni ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum.”dedi.




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