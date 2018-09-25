Kaymakam Sırmalı'dan “300 kişilik kız öğrenci yurdu” müjdesi

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın girişimleriyle Edremit'in yurt sorunu çözülüyor.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın özellikle eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar ve projeler meyvesini vermeye başladı. 23 bin 548 öğrencinin aktif olarak eğitim gördüğü Edremit'te önemli bir ihtiyaç olan yurt sorununa duyarlıkla yaklaşan Kaymakam Sırmalı'nın girişimleri sonucu Edremit, 300 kişilik ortaöğretim kız öğrenci yurduna kavuşuyor.

Kaymakam Sırmalı'nın talimatıyla, Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından 300 kişilik kız öğrenci yurdu yapılması ile ilgili hazırlanan proje talep dosyası, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne sunuldu. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen proje kapsamında Edremit İlçesi Gazicelal Mahallesi 448 Ada, 150 Parsel nolu taşınmaz üzerine (Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesi) yurt yapılması kararlaştırıldı.

Kısa sürede ihale süreci tamamlanarak 7 milyon 870 bin -TL + KDV İhale bedeliyle yükleniciye yer teslimi yapılarak yurt inşaatı çalışmaları başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Sırmalı “Edremit göç alan ve hızla büyüyen bir ilçemizdir. İlçemiz okullarında 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 23 bin 548 öğrencimiz eğitim öğretim görmektedir. İlçemizde ikamet eden yerleşik nüfusun %15,9'unu oluşturan öğrencilerimizin nitelikli eğitim alması ve bu doğrultuda tüm ihtiyaçlarının karşılanması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Edremit'te ortaöğretimde okuyan 3 bin 695 kız öğrencimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimizin aileleriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarının giderilebilmesi için yurt yapılmasını planladık. Bu kapsamda hazırlanan projemiz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne sunuldu. Genel Müdürlük tarafından projemiz uygun bulunarak ödenek tahsis edildi. Edremit ilçemize yapılacak 300 kişilik yeni yurt binası, modern ve kullanışlı olacak. Yapılacak yurdumuzun ilçemizdeki kız öğrencilerin barınma sorununu ortadan kaldıracağına inanıyoruz. İnşaat çalışmalarına başlanan yurt binasını 2019 Temmuz ayında bitirerek, 2019-2020 eğitim öğretim dönemine yetiştirmeyi planlıyoruz. İnanıyorum ki yurt binası hizmete girdikten sonra ilçemizin eğitim ve öğretim kalitesi daha da artacak. Kısa sürede tamamlanacak yurt binamızın Edremit ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.