Etkinliğin sona ermesinin ardından, öğrenciler ile sohbet edildi. Kaymakam Sırmalı “Şehitlerimize ve gazilerimize borcumuzu ödemek için çok çalışmalıyız.” dedi.

Kaymakam Ali Sırmalı, “Ülkemizin geleceği size emanet olacak” sözleriyle seslendiği öğrencilere: “Sevgili öğrenciler, bu ülkenin ve milletimizin geleceği sizlersiniz. Bu ülke şehitlerimizin kanlarıyla büyük mücadeleler gösterilerek kuruldu. Bu anlamda, şehitlerimize ve gazilerimize borcumuzu ödemek için çok çalışmalıyız. Omuzlarınızdaki bu mesuliyet yükünün ağırlığını taşımak için kendinizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak hedefiniz olmalıdır. Unutmayın ki; milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven, insan haklarına, ülkesine ve milletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren bireyler olarak bu vatana olan borcunuzu ödeyebilirsiniz. Bu sebeple çok çalışmalı, çok okumalısınız.’’ dedi.

“Ağaç yaş iken eğilir” sözünü hatırlatan Kaymakam Ali Sırmalı, çocukların kitap okumayı küçük yaşlarda alışkanlık haline getirmesi gerektiğini bu noktada ailelere de büyük görev düştüğünü belirterek: "Sevgili çocuklar; zaman, insana verilmiş çok kıymetli bir armağandır. Herkes güne 24 saat ve bin 440 dakika ile başlar. Eğer bu zaman dilimlerini doğru değerlendirmeyi alışkanlık haline getirmezsek; zaman, farkında olmadan avuçlarımızın içerisinden kayıp gider. Bu nedenle zamanı doğru yönetebilmek ve doğru şekilde değerlendirebilmek çok önemlidir. Zamanı doğru değerlendirebilirsek gün içerisinde kitap okumaya vakit ayırmış oluruz. Gün içerisinde sahip olduğumuz dakikalarımızı ve saatlerimiz doğru değerlendirmeli, her gün kitap okumalı ve mutlaka kazandığımız okuma alışkanlığını devam ettirmeliyiz. Bu noktada sizlere, ailelerimize ve öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir" dedi.

“Günümüzde zamanımızın çoğu kitap okumak yerine televizyon izlenerek, bilgisayar ve cep telefonuyla vakit geçirilerek heba edilmektedir.’’ diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, öğrencilere bol bol kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Ayrıca Haziran ayında yapılacak olan sınav ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Öğrencilerle ile sohbetin ardından, Okul Müdürü Levent Ateş’ten bilgi alınarak, öğretmenler odasına geçildi. Öğretmenlerle BENGİ Projesi çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.