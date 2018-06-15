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15 Haziran 2018 12:59

Kaymakam Sırmalı’dan şehit ailelerine ziyaret

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı, Ramazan Bayramı nedeniyle Edremit’te ikamet eden şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Sırmalı’dan şehit ailelerine ziyaret

15 Haziran 2018 12:59


İlk olarak Şehit Başçavuş İlyas Arslan’nın ailesini ziyaret eden Kaymakam Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı daha sonra Şehit Er Salih Erten’in ailesi, Şehit Yüzbaşı Günay Sönmez’in ailesi ve J.Kd.Bçvş Mehmet Ali Aykuş’un ailesini ziyaret ettiler.


Ülkenin ve milletin birliği ve bekası için mücadele verirken toprağa düşen tüm şehitlere Allah’tan rahmet ve geride kalanlarına ise sabırlar dileyen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Mübarek Ramazan Bayramı’nı birlik beraberlik içerisinde idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile vatan uğruna canlarını feda eden şehit ailelerimizi ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladık. Şehitlerimizin aileleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Aziz vatanın toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bugünlerimizi şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimizin sıkıntıları ve sorunları bizim sıkıntımız, bizim sorunlarımızdır. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize her zaman açıktır. Bizlerde, yalnızca bayramlarda değil her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız. Ramazan Bayramı vesilesi ile vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımız sunuyorum. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum ”dedi.


Şehit aileleri de Kaymakam Sırmalı ve Eşi Nuray Sırmalı’nın ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyetleri dile getirerek teşekkürlerini sundular.




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