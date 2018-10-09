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Kaymakam Uğuz Anaokulu'nu ziyaret etti

Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Marmara İlçesi Merkez Anaokulu’nu ziyaret etti.

Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Marmara İlçesi Merkez Anaokulu'nu ziyaret etti. Kaymakam Uğuz minik öğrenciler ile eğitime katıldı.


Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, BENGİ Projesi kapsamında Anaokulu'nu ziyaret etti. Kaymakam Uğuz'un Anaokulu ziyaretine Marmara İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Yavuz eşlik etti. Anaokulu ziyaretinde minik öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Kaymakam Uğuz, bir yandan da yetkililerden okul çalışmaları hakkında bilgi aldı. Okuldaki idareci ve öğretmenlerle de bir toplantı gerçekleştiren Kaymakam Uğuz, okul öncesi eğitimin, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim sürecine başlamadan önce ilkokula hazırlanmaları açısından sağladığı öneme dikkat çekti.

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