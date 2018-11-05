Kaymakam ve belediye başkanı kimsesizler evi projesini inceledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kimsesizlerin barınması için Edremit Belediyesi tarafından yaptırılan 35 kişi kapasiteli Kimsesizler Evi'ndeki çalışmaları Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka yerinde inceledi.

İlçenin önemli sosyal projeleri arasında yer alan 12 oda ve 35 kişi kapasiteli Kimsesizler Evinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları inceleyen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka inşaat hakkında bilgi aldılar.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Kaymakam Ali Sırmalı ile birlikte Tuzcumurat Mahallesi'nde belediyemiz ait atıl durumda bulunan 500 m2'lik alana sahip, 12 oda ve 35 kişi kapasiteli olarak projelendirdiğimiz Kimsesizler Evi'nde başlattığımız tadilat çalışmalarını yerinde inceleyip, çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürüm Levent Akdeniz ve ilgili personel arkadaşlarımdan bilgi aldık.”dedi.