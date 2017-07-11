Kaymakam ve belediye başkanından yaz kamplarına ziyaret

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın 3 yıl önce başlattığı tarıma yönelik yaz kampı ve geçtiğimiz sene başlatılan Akıl Oyunları yaz kampı Burhaniye’de öğrenciler tarafından çok sevildi. Bu sene de ara vermeden devam eden kampları Burhaniye Kaymakamı ve Burhaniye Belediye Başkanı ziyaret ederek öğrenciler ile sohbet ettiler. Belediye Meclis Üyesi Sevda Padem’in de katıldığı kamplardan ilk olarak Eğlenerek Üretiyorum Yaz Kampını ziyaret eden Başkan ve Kaymakam çocuklar ile birlikte kahvaltı yaptılar. Çocukları tarlaya uygulama için uğurlayan Öner ve Uysal ardından Ayaklı Mesire Alanında düzenlenen Akıl Oyunları Kampını ziyaret ettiler. Akıl Oyunları Kampı öğrencileri ile bol bol sohbet eden Kaymakam Öner ve Belediye Başkanı Uysal kamp günleri hakkında çocuklardan bilgi aldılar.