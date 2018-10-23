Kaymakam Yazar: "Üzerinde 'Satılamaz' yazan kömürleri almayın"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kültür Eğitim Vakfı ile imzalanan burs projesinin imza töreninde gazetecilere çeşitli konularda açıklamalarda bulunan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, "Devlet olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Kaymakam Yazar, üzerinde 'Satılamaz' yazan kömürlerin satın alınmaması gerektiğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, “Her sene olduğu gibi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kömür yardımı yapmaya devam ediyoruz. Geçen sene yapılan denetimlerde iki vatandaşımızın verilen kömürleri sattığını tespit ettik. Ancak satılan kömürlerin ispatı kolay olmuyor. Tespit ettiğimiz vatandaşlarımıza yaptığımız kömür yardımlarını hemen kesiyoruz. Vatandaşlarımızdan da satılamaz yazısı alan kömürleri almamaları noktasında uyarıda bulunmak istiyorum” dedi.

Kaymakam Yazar: "Alternatif kitap istemiyoruz"

Bazı okullardan velilerin "Alternatif kitap alınmaya zorlanıyoruz" şikayetlerinin sorulması üzerine Günhan Yazar, “Devlet olarak biz devletin verdiği ders kitaplarının alternatifi olacak kitapların kullanılmasını kesinlikle istemiyoruz. Ancak bazı veliler çocuklarının evde daha fazla ders çalışmasını, daha fazla test çözmesini istedikleri için öğretmenlere kitap ismi soruyorlar. Kitap ismi vermeyen, çocukların sadece devletin verdiği ders kitaplarından çalışmasını isteyen öğretmenler ise veliler gözünde tembel öğretmen olarak algılanabiliyor. Okullar hiçbir veliden alternatif kitap,kırtasiye ve kağıt desteği isteyemez. Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarından başka alternatif kitap istemiyoruz. İhtiyaç sahibi velilerin de Bandırma Kaymakamlığı olarak her zaman yanında oluyoruz. Cezaevinde yatan mahkum annelerin çocukları eğitim görüyorlarsa cezaevlerine yatan paraları incelenerek, ihtiyacı olan bu annelere çocukları için tüm ihtiyaçları Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. Yine velileri cezaevinde yatan ve çocukları eğitim gören ihtiyaç sahibi aileler için bir çocuğa 550 TL, iki çocuğa ise 750 TL devlet olarak yardım yapıyoruz. Yaklaşık 500 aile bu yardımlardan yararlanıyor“ dedi.