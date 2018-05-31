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31 Mayıs 2018 11:29

Kaz Dağları, İranlı turizmcilerin merceğinde

Balıkesir’in Edremit ilçesi’deki oksijen deposu Kazdağları İranlı turizmciler tarafından mercek altın alındı.

Kaz Dağları, İranlı turizmcilerin merceğinde

31 Mayıs 2018 11:29


Türk meslektaşlarıyla bir araya gelen İran Turizm acenteleri 2033 yılında Türkiye’ye 2 milyon İranlı turistin geleceğini söyledi.


Kaz Dağlarında incelemelerde bulunan İranlı Turizm Acenteleri yetkilileri, Türk meslekteşları ile bir araya geldiler. Edremit’in Güre Mahallesindeki termal bir otelde iftar sonrası bir araya gelen İranlı ve Türk turizm acenteleri karşılıklı turist akışının artırılması için görüş alışverişinde bulundular. Geceye ev sahipliği yapan Termal Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öngen İranlı turistleri en iyi şekilde ağırlayacak alt yapı ve doğal güzelliklerin olduğunu ifade etti. Toplantıya katılan İranlı turizm acenteleri yetkilileri ise karşılıklı ilişkilerin artırılması ile 2023 yılına kadar Türkiye’ye yılda 1,5 milyon olan İranlı turist sayısını 2 milyona çıkartmak için çalışacaklarını ifade ettiler. Gece iki ülke turizmcilerinin hatıra fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.




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