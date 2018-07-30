Kazada ağır yaralanıp 112’yi arayan sürücü hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey ilçesi Sabiller Mahallesi’nde Recep Tekkanat (64) sabah saatlerinde traktörü ile tarlasına giderken rampada araç bir anda ters döndü. Traktörden fırlayarak ağır yaralanan Tekkanat, cep telefonuyla 112’yi arayarak konum bilgisi verip yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler, kaza mahallinin 10 metre ilerisinde Recep Tekkanat’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, savcının yaptığı incelemenin ardından Recep Tekkanat’ın cenazesi ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Sebiller Mahallesi’nde toprağa verildi.