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25 Haziran 2018 16:03

Kazanan Balıkesir oldu

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri değerlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 25 Haziran sabahından itibaren Türkiye’de yeni bir yönetim sisteminin hayata geçtiğini belirterek, başta Balıkesir olmak üzere tüm ülkeye yeni sistemin hayırlı olmasını diledi.

Kazanan Balıkesir oldu

25 Haziran 2018 16:03


24 Haziran seçimlerinin bitmesinin ardından artık daha çok çalışmak mecburiyetlerinin olduğunun altını çizen Başkan Zekai Kafaoğlu, “24 Haziranda gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin öncelikle Balıkesir’imiz sonrasında ise ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçları ortaya çıkmıştır. Türk halkı, Cumhurbaşkanlığı görevini liderimiz, AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a layık görerek kararını vermiştir. Bu heyecanlı seçim çalışmaları sonrasında halkımız, Cumhur İttifakı’na ve AK Parti’ye Meclis’teki üstünlüğü vererek gerek AK Parti’ye, gerek milletvekillerine gerekse bizlere çok büyük bir sorumluluk yüklemiştir. 24 Haziran seçimlerine oylarıyla sahip çıkan tüm Balıkesirli hemşerilerimize şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, milli mücadelenin öncüsü, cumhuriyet Türkiye’sinin iftihar şehri, sevdalısı olduğum, hizmetkarı olduğum Balıkesir, 24 Haziran seçimlerinde bir kez demokratik hakkını en güçlü şekilde kullanarak sandıklara koştu. Sonuçta kazanan demokrasi oldu, kazanan Balıkesir oldu. Teşekkürler Balıkesir” dedi.




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