Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 12:18

Kazdağı çileği üreticileri sevindirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ve Çanakkale’nin Yenice ilçesinde üretilen Kazdağı çileği ilgi görüyor.

Kazdağı çileği üreticileri sevindirdi

23 Temmuz 2018 12:18

Kazdağı eteklerindeki yerleşim yerlerinde üretilen çileğin kilosu 5-6 liradan alıcı bulurken, verimin de yüksek olması üreticileri sevindirdi.


Çanakkale’nin Yenice İlçesine bağlı Kalkım beldesinde 5 dekarlık alanda çilek ektiğini anlatan Sami Alan, fiyatında veriminde iyi olduğunu söyledi. Ürünü, Edremit, Akçay ve Zeytinli pazarlarında sattığını anlatan Alan, Kazdağı çileğinin çok lezzetli olduğunu söyledi. 15 yıldır çilek ekimi yaptığını anlatan Sami Alan, “Bizim yöremizde Kazdağı eteklerinde ekilen çilek çok tutuldu. Ekiliş çok olduğu için toptancılar geliyor. Biz ürünümüzü daha çok kendimiz satmaya çalışıyoruz. Bu yıl verimde iyi, fiyat da iyi. Çileğimizin tadı da kokusu da çok hoştur. Bunun için çok tutuluyor. Şu anda kilosunu 6 liradan satıyoruz. Alan bir daha alıyor. Çilek sayesinde cebimiz para gördü” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç