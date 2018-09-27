Kazdağı kekiği şifa kaynağı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kırsal Dereli Mahallesinde lokanta işleten Ömer Yüksel Yanar, Kazdağı kekiğinin şifa kaynağı olduğunu söyledi. Bazı müşterilerin çay yerine kekiği tercih ettiğini anlatan Yanar, kekiği doğal ortamdan topladığını anlattı.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kazdağının eteğindeki Dereli Mahallesinde lokanta işleten 62 yaşındaki Ömer Yüksel Yanar, müşterilerine çay yerine kekik çayı ikram ediyor. 18 yıldan bu yana lokanta işletmeciliği yapan Yanar, Dereli Mahallesinin doğal güzelliği ile dikkat çektiğini söyledi. Kaşarlı alabalık servisi yaptığını anlatan Yanar, “Özellik hafta sonları yoğunluk oluyor. Her zaman çayımız hazır olmayabiliyor. Daha çok kekik çayı ikramı yapıyoruz. Doğal ortamdan topladığımız Kazdağı kekiği çok sevildi. Bir içen tekrar içiyor. Çok da şifalı olduğu için tutuluyor. Kazdağı kekiği her derde deva” dedi.