Kazdağı’nda sonbahar güzellikleri

Sonbahar manzarası izlemek için gelenlerin yoğunluğuna dikkat çeken rehber Mustafa Natıroğlu, Kazdağının her döneminin ayrı güzellikte olduğunu söyledi.

Her mevsimde ziyaretçilerin akın akın geldiği Kazdağında, sonbahar manzaraları göz kamaştırıyor. Kazdağını görmek için çeşitli il ve ilçelerden hatta yurt dışından gelenlerin olduğunu bildiren Mustafa Natıroğlu,”Bu günlerde sararan yapraklar dökülmeye başladı. Çok güzel manzaralar oluştu. Son olarak İzmirli mühendislerden oluşan bir gurubu gezdirdim. Çok beğendiler. İlkbaharda yeniden gelmek istediklerini söylediler”dedi.