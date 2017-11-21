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21 Kasım 2017 13:17

Kazdağı’nda sonbahar güzellikleri

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, oksijen yoğunluğu bakımdan İsviçre Alpleri’nden sonra gelen ve doğal güzellikleri ile ünlü Kazdağı’ndaki sonbahar görüntüleri yoğun ilgi görüyor.

Kazdağı’nda sonbahar güzellikleri

21 Kasım 2017 13:17

Sonbahar manzarası izlemek için gelenlerin yoğunluğuna dikkat çeken rehber Mustafa Natıroğlu, Kazdağının her döneminin ayrı güzellikte olduğunu söyledi.


Her mevsimde ziyaretçilerin akın akın geldiği Kazdağında, sonbahar manzaraları göz kamaştırıyor. Kazdağını görmek için çeşitli il ve ilçelerden hatta yurt dışından gelenlerin olduğunu bildiren Mustafa Natıroğlu,”Bu günlerde sararan yapraklar dökülmeye başladı. Çok güzel manzaralar oluştu. Son olarak İzmirli mühendislerden oluşan bir gurubu gezdirdim. Çok beğendiler. İlkbaharda yeniden gelmek istediklerini söylediler”dedi.




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