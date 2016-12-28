Kazdağları buz tuttu

Balıkesir’in Edremit ilçesi sınırları içinde yer alan Kazdağları son günlerde yaşanan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle adeta Antartika’ya döndü. Kazdağları’nda doğa soğuk hava nedeniyle adeta dondu. Donan ağaçlar ve doğa fotoğraflara böyle yansıdı.

Kazdağları’nda yaklaşık 10 günden bu yana etkili olan kar yağışı, soğuk hava ve fırtına nedeniyle doğa adeta buz tuttu. Kazdağları’nın Buğdaylı zirvesi yakınlarında rüzgar, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ağaçlar, bitkiler ve doğa buz tuttu. Antartika Kıtasını anımsatan manzaraların oluşmasına neden olan kış şartları bin 200 metre yükseklikte doğaseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Zorlu kış şartlarında deniz seviyesinden bin 200 metre yükseklikteki zirveye yürüyerek tırmanan Keşif Yolcuları Yıldırım Alp’in objektifinden doğanın buzdan mucizesini fotoğraflarına yansıttılar. Keşif Yolcuları grubundan Ömer Aydemir, Mustafa Şıvka, Buket Şıvka, Rıfat Yeniay ve Yıldırım Alp’in çıktığı zirve yolu ağır kış şartları ile dikkatleri çekiyor. Keşif Yolcularından Yıldırım Alp, "Kazdağları bu mevsimde bir başka güzel. Zorlu bir tırmanış ve yürüyüş oldu. Buğdaylı zirvesine çıkarak adeta buzdan oluşmuş bir cennet ile karşılaştık. Rüzgar, kar ve soğuk hava doğa ile bir araya gelerek ağaçları buzdan heykellere dönüştürmüştü. Gerçekten görülmeye değer ender manzaralardan birisi oluşmuştu. Tüm doğa hayranlarını bu güzelliklere yaşamaya davet ediyoruz" dedi.