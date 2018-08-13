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13 Ağustos 2018 14:46

Kazdağları Milli Parkı sahipsiz kalınca çöplüğe döndü

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kazdağları Milli Parkı kılavuzsuz bazı girişler nedeniyle adeta çöplüğe dönerken, yaşanan bu durum çevrecilerin tepkisini çekiyor.

Kazdağları Milli Parkı sahipsiz kalınca çöplüğe döndü

13 Ağustos 2018 14:46


Korunan bir alana kılavuzsuz girişlerin alanın tüm kaynak değerlerine zarar verdiği ve korunan alan içerisinde ateş yakma, kekik ve doğal çay türleri gibi endemik ve endemik olmayan bitki toplama girişimleri ile karşı karşıya gelindiği ifade edildi. Bu nedenle korunan alana kılavuzsuz girişlerin sık sık tartışmaların yaşanmasına neden olduğu belirtildi.



Kılavuzsuz giriş ziyaretçilerin kaybolmalarını da arttırdı


Diğer yandan, korunan alanın ulaşım yolunun karayolu olduğu, oldukça virajlı ve bazı bölümlerinde derin vadilerin de bulunduğu tehlikeli bir ulaşım yolu ile bölgeye gidildiği biliniyor. Alana kılavuzsuz giriş yapan, alan hakkında yeterli bilgisi olmayan, alana yabancı, yolları bilmeyen ziyaretçilerin can ve mal güvenlikleri bu uygulama ile tehlikeye girerken, çoğu noktaya telefonla da ulaşılamıyor.


Bu arada bazı alan kılavuzlarının her gün ana giriş kapısında gönüllü eğitim vermek amaçlı beklediği, milli parka giren ziyaretçilere özellikle ateş yakmamaları, soğuk piknik yapmaları ve nadir yetişen endemik bitkileri koparmamaları, hayvanların avlamamaları konusunda bilgilendirme yaptığı öğrenildi.


Giriş konusunda çok acil önlem alınması istenirken, milli parka alan kılavuzsuz giriş yapılmaması konusunda tehlike büyümeden talimat verilmesi istendi.




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