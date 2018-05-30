Kazdağları’na İranlı ilgisi

Tanıtım gezisi kapsamında Balıkesir ve Çanakkale illeri içinde yer alan Kazdağları ve etekleri İranlıların büyük ilgisini çekiyor. Yapılan çalışmalar sonucunda önümüzdeki süreçte bölgeye Ortadoğu ülkelerinden 160 bin turistin gelmesi hedefleniyor.

İran’dan Orta Doğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği (OTSAD) öncülüğünde gelen 30 kişilik seyahat acentesi temsilcileri ve turizmci iş adamları Edremit ve Kazdağları’nda bir dizi incelemelerde bulundu. Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Kazdağları’nda ki bir turistik tesisin davetlisi olarak OTSAD organizasyonu ile Kuzey Ege’ye gelen İranlı iş adamı ve seyahat acentelerinin temsilcileri, dün Kazdağları’nın kuzey yamacında bölgeyi tanıma amaçlı bir gezi düzenledi. Bugün de Edremit’e gelen 30 kişilik İranlı heyet, Edremit Belediyesini ziyaret etti, Edremit’i ve Ayşe Sıdıka Erke Müzesi’ni gezdi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, belediye meclis salonunda İranlı turizmcilere ilçenin doğal, kültürel ve tarihi hakkında bilgiler verdi. Bölgenin turizmdeki konumunu anlattı. Başkan Saka, "Kısa da olsa şehrimizin bir bölümünü gördünüz. Bir bölümünde kaldınız. Bu bölge dünyanın hakikaten dünyanın cennet köşelerinden bir tanesi" dedi.

OTSAD Başkanı Hüseyin Kırk da yaptığı konuşmada, "Özellikle İran pazarı, İranlıları düşündüğümüz vakit ülkemize bir milyon 200 bin İranlı geliyor yılda. Bunu iki milyona taşıdığımız zaman Edremit Hava Limanınında buraya yakın olmasından dolayı yaklaşık ilk etapta 160 bin ile 200 bin arasında bir İranlı bekliyoruz. Bunu da değerli tur operatörleri ile birlikte, konaklama tesislerimizin çalışmalarıyla bu güzel Altınoluk, Edremit’i ve Kazdağları’nı Ortadoğu’da ve İran’da tanıtacağız" dedi.