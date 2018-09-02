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02 Eylül 2018 15:37

Kazdağları’nda boz ayı heyecanı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hafta sonları trekkingcilerin ilgi odağı olan Kazdağları’nda boz ayı ile karşılaşan grup büyük heyecan yaşadı.

Kazdağları’nda boz ayı heyecanı

02 Eylül 2018 15:37


Çanakkale ve Balıkesir arasında bulunan Kazdağları, yüzlerce yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında yaban atları, sincap, boz ayı, karaca, yaban domuzu, çakal, tilki, yaban kedisi, tavşan, baykuş ve şahin gibi hayvanlar yer alıyor. Kazdağı’nda Neziha Yok idaresindeki İda Körfez Doğa Sporları Grubu (İDAK) bu hafta dağda boz ayı ile karşılaştı. Trekkingciler boz ayıyı görünce büyük heyecan yaşadılar. Ayıdan görüntü almak için koşturan trekkingciler, burada korku ve sevinci bir arada yaşadılar. Nez Yok, ilk kez bir boz ayı ile bu kadar yakın mesafede karşılaştıklarını belirtti.


Kazdağları’nda 32 endemik (dünyada sadece Kazdağları’nda bulunan) bitki türü olduğu bilinirken, bunun 29 tanesi Kazdağları Milli Parkı içinde bulunuyor. Ekim 2016’da başlayan proje çerçevesinde Kazdağları’nın kuzey yamaçlarındaki 38 farklı noktaya kurulan fotokapan ile yaban hayvanları kayıt altına alınıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından boz ayı popülasyonunun büyüklüğünün ve yıllara göre değişiminin izlenmesi için 2016 yılında başlatılan fotokapan projesinin 2019 yılına kadar devam edeceği belirtiliyor.




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