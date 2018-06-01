Kazdağları’nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir’in Havran ilçesi Hanlar bölgesi Dede kıran mevkisinde bulunan karaçam ormanlık alanında yangın çıktı. Edremit Yenice Karayolundan geçenlerin dumanları görerek haber vermeleri üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ve bir Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye olmak üzere 9 araç ile karadan yangına müdahale edildi. Poyraz rüzgarının sert estiği bölgedeki orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. 5 dönümlük bir alanın yandığı yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.