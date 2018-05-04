Kazdağlarında Devremülk ve Devre Tatil Çalıştayı başladı

Edremit ilçesinde 4- 5 Mayıs günlerinde gerçekleştirilecek olan çalıştayda devre mülk, devre tatil sektörünün tüm paydaşları devre mülk devre tatilin geleceğini belirlemek için bir araya geldi.

Edremit’in Güre Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, “Dünyanın küresel ekonomik büyüklüğüne 100 milyar dolardan fazla katkı sağlayan bu devre tatil sektörünün ülkemiz ekonomisi için de bilhassa gelecekte en önemli sektörler arasında olacağı kanaatindeyim. Ülkemizde bugün devre tatil sistemiyle çalışan 50’den fazla tesisten yaklaşık 200 bin kişinin yararlandığı tahmin edilmektedir. Önceleri kıyı şeridinde görülen devre tatil uygulamaları sonraki süreçte termal turizm yatırımları alanında büyümeye devam etmiştir. Türkiye jeotermal kaynaklar açısından dünyada 7 ülke arasında yer alırken Avrupa’da kaynak potansiyeli açısından birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü sıradadır. Onuncu kalkınma planıyla termal tesislerin yatak kapasitesini 2018 yılına kadar 100 bine çıkarılması hedeflenmiştir. 2023 Türkiye turizm stratejisi ve eylem planıyla bu sayının 2023 yılında 500 bine ulaşması ve termal turizmden 3 milyar dolar gelir elde edilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda devre tatil uygulamalarının ülkemizin önemli bir sağlık turizmi destinasyonu olmasını sağlayacak olan bu hedeflere ulaşılmasında çok önemli bir katkı sağlayacağına inancım tamdır” dedi.

Çalıştayın sunumlar bölümünde söz alan Devremülk Devre Tatil Yatırımcıları ve Pazarlamacıları Derneği (DDYPD) Başkanı Mehmet Ali Doğan devre mülk tatilin avantajlarını anlattı. Türkiye’deki devre tatil sisteminin gelecekte nasıl bir şekil alacağı bilgisini aktardı.

Avrupa Devremülk Devre Tatil Yatırımcıları Birliği Başkanı (RDO) Paul Gardner Bougaard ve Uluslararası Devre Tatil Değişim Sistemi Türkiye Müdürü Ali Osman Eğilmez de devre tatilin gelişen dünyadaki geleceğinden ve alacağı rolden bahsetti.