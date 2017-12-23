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23 Aralık 2017 13:38

Kazdağları’nda kar trafiği olumsuz etkiliyor

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor.

Kazdağları’nda kar trafiği olumsuz etkiliyor

23 Aralık 2017 13:38

Zaman zaman kapanan yolda ilerleyemeyen çok sayıda araç yol kenarlarına terk edildi.


İki günden bu yana devam eden kar, Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesi arasında Kazdağlar’ından geçen yol kesiminde etkili oluyor. Kar yağışı araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Zaman zaman buzlanma ve kar sebebiyle yol trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri ve belediyeye ait iş makineleri yolun açık kalması için çalışıyor. Yolun yüksek kesimlerinde buzlanma ve kar sebebiyle ilerleyemeyen bir çok aracın yol kenarlarına terk edildiği görüldü. Yetkililer vatandaşların bu yol kesimine zincir, kar lastiği ve çekme halatı olmadan çıkmamalarını istedi.




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