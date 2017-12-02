Kazdağları’nda ’Ultra Maraton’ heyecanı

Ayvacık’ın Yeşilyurt köyünden sabah 07.00’da start alan yarışta, 483 sporcu, 15, 35 ve 93 kilometrelik üç etapta kıyasıya mücadele etti. Gece karanlığında başlayan yarış, Kazdağları’nın zorluk derecesi yüksek yürüyüş parkurlarında gerçekleşti. Yarışın ilk bölümünde 35 kilometre koşan sporcular için Edremit’in Altınoluk Mahallesi’nde bitiş verildi. Güç arazi şartlarında yapılan dayanıklılık koşusunda yarışçıların birçoğu yarışmanın ilk bölümünü bitirmeyi başardı.

Organizasyon Sorumlusu Polat Dede, organizasyon ile ilgili şunları söyledi:

“Bugün burada 2. İda Ultra Maratonu’nu düzenliyoruz. Geçen sene 3 parkuru 228 kişiyle koşmuştuk. Bu sene 3 parkurda toplam 483 kişi katılıyor. 2 senede çok büyüyen bir organizasyon oldu. Bu sabah 35 kilometre ve 94 kilometre yarışları başlıyor. Bu yarışta yaklaşık 220 sporcu var. 15 kilometre köy koşumuz var. Orada da bundan biraz daha fazla sporcumuz var. Çok keyifli olacak. Atmosfer süper. Şu an cıvıl cıvıl. Kazdağları’nın, Edremit ilçemizin ve Edremit Körfezi’nin tanıtımına büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Umarım herkes için hayırlı olur. İngiltere, Amerika, İran, Hollanda, Fransa, Avusturya ve Belçika olmak üzere toplam 7 ülkeden sporcular katıldı bu maratona. Seneye bu rakamı artırmayı hedefledik. Bu güzel coğrafyayı tanıtmak ve sporu sevdirmek asıl amacımızdır."

Sporcu Berksoy Can ise yarış sonrasında yaptığı açıklamada, “Harika bir parkur. Hava çok güzel ve her şeyden önemlisi Kazdağları’nın bol oksijeni büyüleyici. Herkes mutlaka koşmalı. Hem sağlıklı oluyorsunuz, hem de doğa ile baş başa oluyorsunuz. Herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, önümüzdeki yıllarda katılımcı sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirterek, “Gördüğünüz gibi Türkiye’nin en güzel coğrafyasında, çok güzel bir günde, çok güzel bir Aralık ayı gününde, güzel bir etkinlikte bir araya geldik. Değişik kategorilerde yarışmacıların katıldığı Kazdağları İda Ultra Maratonu’nda tüm katılımcıların hepsi birbirlerini geçme yarışındalar. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda katılım sayısı binleri geçecektir. İda’nın güzelliklerini tüm dünyaya tanıtacak ve duyuracağız” diye konuştu.

Böyle bir organizasyonu yaptıkları için heyecanlı olduklarını söyleyen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, “Kazdağları Ultra Maraton’u ikinci kez ilçemizde gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk duymaktayız. İlkini geçen yıl yapmıştık. Bu yıl 500’e yakın sporcumuz bu maratona katıldı. Çok heyecanlı, çekişmeli yarışlar oldu. Yarışmaya katılan bütün sporcularımıza çok teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Bu organizasyonu düzenleyen, emeği geçen tüm yetkililere de teşekkür ediyorum. Amacımız, Edremit’te 4 mevsim sporun yapılabildiğini, güzel projeler yapıldığını göstermektir. Bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Halen devam eden 93 kilometrelik koşunun akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.