Kazdağlarında yetişen bitkilerden tıbbi sirke üretecekler

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri, sirke üretim tekniklerini ve uygulamalı doğal sirke yapımını teorik ve uygulamalı olarak hem geleneksel hem de bilimsel yöntemlerle öğrenerek, önümüzdeki aylarda yapılması planlanan “Altınoluk MYO Tıbbi Sirke Şenliği'ne hazırlanıyor.

Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selami Selvi, sirke oluşumunun mayalar ve bakteriler tarafından; önce alkolleşme ile başlayan sonra da alkolün ortadan kalkarak asetik asite dönüşümünü takip eden biyokimyasal bir süreç olduğunu belirtti. Günümüzde sirkenin daha çok yemeklerde, salata ve turşu yapımında da kullanıldığına, ancak; şifa olarak kullanımının pek bilinmediğine değinen Doç. Dr. Selvi, Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan “Altınoluk MYO Tıbbi Sirke Şenliği Festivali” nde tıbbi kullanımlarına yer verileceğini ifade etti.

Şenlikte, Kazdağlarında yetişen ve tıbbi değeri bilinen bitkiler kullanılarak öğrenciler tarafından 15-20 farklı bitkiden geleneksel tıbbi sirke üretilip, katılımcılara sergileneceğini ve bu sirkelerin tıbbi değerlerinin ve kullanım şekillerinin sunulacağı bir festivalin düzenleneceğini bildirdi.