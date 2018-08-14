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14 Ağustos 2018 09:04

Kazdağları’nda yıldız şöleni

Balıkesir’in Kazdağları son günlerde meteor yağmurunu çekmek ve yıldız gözlemlemek isteyen fotoğrafçıların uğrak noktası haline geldi.

Kazdağları’nda yıldız şöleni

14 Ağustos 2018 09:04

İhlas Haber Ajansı’nın objektifleri, bin 253 saniye boyunca fotoğraf çekerek, yıldızların kutup yıldızı etrafındaki muhteşem dönüşünü kayıt altına aldı.


Temiz havası, eşsiz ormanlarının yanı sıra berrak gece görüşü ile Kazdağları yıldız pozlama yapmak isteyen fotoğrafçıların gözdesi haline geldi. Son günlerde yaşanan meteor yağmurları ve yıldızların kutup yıldızı etrafında dönüşü görüntülendi. Yıldız pozlama tekniği için bir çok fotoğrafçı bölgeye büyük rağbet gösteriyor. Kazdağları’nda İhlas Haber Ajansı’nın objektifleri de bu güzel doğa olayını kayıt altına almak için bin 253 saniye boyunca fotoğraf çekerek, yıldızların kuzey yıldızı etrafında dönüşünü kayıt altına aldı. Bu eşsiz doğa olayı özel teknik ve ekipmanlar ile gece fotoğrafçıları tarafından büyük ilgi görüyor.




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