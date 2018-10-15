Kazdağlarından Körfeze Bilim Rüzgarı esti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Bilim Sanat Merkezi'nin öncülüğünde hazırlanan Tübitak 4007 Kazdağlarından Körfeze Esen Bilim Rüzgarları projesi kapsamındaki bilim şenliğinde büyük coşku yaşandı. Yaklaşık 5 bin öğrencinin katıldığı ve 2 gün devam eden şenlikte 111 atölye çalışması yapıldı.

Ahmet Akın Kültür Merkezindeki etkinliğin açılışına Kaymakam Hüseyin Öner Belediye Başkan Yardımcısı Güngür Persil ile Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Ceylan ve Bilal Bilen ile öğretmenlerle öğrenciler katıldı. Burhaniye'nin yanı sıra Edremit, Ayvalık, Havran ve Gömeç'ten öğrencilerin katıldığı Bilim Şenliği yaklaşık 5 bin kişiyi buluşturdu. Şenlikte 18 akademisyen ile körfez ilçelerinde görev yapan öğretmenler görev aldı. Proje yürütücülüğünü Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Kırbıyık yaptı. Öğrenciler, atölyelerdeki çalışmalarda hem bilim öğrendi hem de eğlendi.

Projenin ilgi gördüğünü anlatan Murat Kırbıyık, “Projemize Kazdağlarından Körfeze Bilim Rüzgarları olarak isimlendirdik. Projemizin içerisinde 111 farklı atölye yer aldı. Sıfır yaştan 90 yaşına kadar bütün kişilere hitap eden atölyelerimiz oldu. Bölgemizde, Edremit. Ayvalık, Burhaniye. Gömeç ve Havran ilçeleri olmak üzere akademisyenleri bir araya getirdik. 18 alanda uzman akademisyenlerimiz katıldı. Yine bu saydığım 5 ilçenin öğretmenleri atölyeler açarak destek oldu. Yaklaşık olarak 5 bin kişiyi hedeflemiştik. Oysa Cumartesi günü 5 bin sayısını aştık. Atölyelerimizi planlarken, bütün bilim alanlarını içeriye almaya çalıştık. Çünkü, burada insanlar bilimi bir tatsın dokunsun istiyoruz. Daha sonra Bilim Sanat Merkezi, üniversitelerle, diğer kurumlarla bunu aşarak devam ettirsin. Bilimi ve sanatla ilgili bütün faaliyetleri bölgemize uygulayıp, gelecekteki Burhaniye'nin ve bu 5 ilçeyle birlikte bölgemize, ülkemize, dünyanın atacağı önemli adımlardan birinin olmasını istiyoruz” dedi. Öğrencilerden Zühre Karayağcı da, “Atölyeye geldik. Atölyede çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarda çok eğlenceli etkinlikler var. Gerçekten geldiğimize değdi” dedi.

İsmail Eymen Özcan ise, “Buraya gelmek çok güzeldi. Yeteneklerimizi geliştiriyoruz. Herkesin buraya gelmesini öneriyorum” dedi. Çağan Kırbıyık da, ”Robotik atölyeye katıldım. Kazdağlarından esen bilim rüzgarları çok güzeldi. Geleceğin bilim adamları olmayı hedefliyoruz” dedi.