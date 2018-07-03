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03 Temmuz 2018 11:57

Kazdağlarını alevlere karşı Mİ 8 koruyacak

Balıkesir’in Edremit ilçesinde orman yangınlarına karşı müdahale için görevlendirilen Orman Bakanlığınca kiralanan helikopter hizmete başladı.

Kazdağlarını alevlere karşı Mİ 8 koruyacak

03 Temmuz 2018 11:57

Mi 8 tipi Rus yapımı helikopter orman yangınlarındaki başarısıyla dikkatleri çekerken, Kazdağlarını 14 Ekim’e kadar havadan alevlere karşı koruyacak.


Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Kazdağları, Madra Dağları ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkında olası çıkma ihtimali olan orman yangınlarına karış hazırlıklar tamamlandı. Yangın gözetleme kuleleri, orman için devriyeler, yangın söndürme ekipleri ve son olarak ekibe eklenen Mi 8 tipi yangın söndürme helikopteri ile yangınlara sür’atle müdahale edilecek.


Mi 8 tipi özel donanımlı yangın söndürme helikopteri ihbarın ulaştırılmasının ardından 12 dakikada uçar vaziyete gelerek bölgede oluşturulan yangın su havuzları, göller, göletler veya denizden su alarak yangına müdahale etmeye başlıyor. 2 buçuk ton su taşıma kapasitesine sahip helikopter 1 Türk pilot, 1 kaptan pilot, 1 uçuş mühendisi, orman müdürlüğünün yetkilisi ile havada operasyon yapıyor. Helikopter su taşıma kapasitesinin yanında ulaşımı zor ve uzak noktalara 10 kadar orman itfaiyecisini taşıyabiliyor. Ayrıca arama kurtarma faaliyetleri içinde özel donanımlara sahip. Helikopter üzerindeki özel donanımları sayesinde yangın bölgesinin görüntülerini havadan yangın koordinasyon merkezine anında ileterek yönetim kademesine anlık görsel bilgi sunma imkanı da sağlıyor.


Mi 8 helikopteri hakkında bilgiler veren Türk Pilot Serkan Baydemir, “Ülkemizde Mi 8 helikopterimiz yangın söndürme faaliyetlerinde 1 Temmuz ile 14 Ekim arasında konuşlandırılmıştır” dedi.


Helikopter ekibini denetleyen Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis ise, “Edremit Orman İşletme Müdürlüğü olarak 2018 yılı yangın sezonu hazırlıklarını tamamlamış bulunmaktayız. Bünyemize katılan bu helikopterde 1 Temmuz, 14 Ekim tarihleri arasında Kazdağlarını da içinde bulunduran bölgemizde orman yangınları konusunda hizmet edecek” dedi.




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