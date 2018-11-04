Kazdağları'nın gizli güzellikleri kayın ve göknar ormanları havadan görüntülendi

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasında kalan Kazdağları'ndaki kayın ve göknar ormanları sonbahar renkleri ile etkiliyor. İhlas Haber Ajansı, Kazdağları'nın bu eşsiz güzelliğini havadan görüntüledi.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Kazdağları'nda hazan mevsiminin tüm renklerini görmek mümkün. Kazdağları'nın pek bilinmeyen kayın ve göknar ormanları özellikle şu günlerde doğa fotoğrafçıları ve yürüyüş gruplarının büyük ilgisini çekiyor.

Kazdağları'nın Gürgen Dağ mevkiindeki Kayın ve Göknar ormanları koruma alanları ile gelecek nesillere taşınırken, sonbaharda sarı ve kahve tonları ile muhteşem bir görsel sunuyor. Seyrine doyum olmayan o manzaralar havadan görüntülendi.