Kazı evi yeni yerine taşınacak

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka Vadi Altınoluk çalışmaları kapsamında Antandos Kazı Evinin yeni yerine taşınması için çalışma başlattı. Eski sağlık ocağı Edremit Belediyesi tarafından düzenlenecek ve kazı evi olarak hizmet verecek. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Saka “Antandros Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat ve Altınoluk Sorumlusu İsmail Sezek ile birlikte Vadi Altınoluk projemiz kapsamında Antandros Kazı Evi’ni taşıyacağımız Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan eski Sağlık Ocağı binasında devam eden tadilat ve düzenleme çalışmalarını inceliyor, çalışmalar hakkında ilgili personel arkadaşlarımdan bilgi alıyorum.”dedi.