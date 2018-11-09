Keçe kursu sona erdi

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından açılan 'Keçe Aksesuarları Yapım Kursu' sona erdi.

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluğunda sürdürülen Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları kurslarından birisi olan “Keçe Aksesuarları Yapımı Kursu” Kurs sonu sınavı İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı Başkanlığında, Kurs Yöneticisi Müdür Yardımcısı Abdullah Poyrazlı, Kurs Sorumlusu Numan Özel ile Kurs Eğiticisi Hülya Görmezoğlu tarafından Balıkesir Halk Müziği Derneği'nde yapıldı. Kursu bitiren ve sınavda başarılı olan 18 kursiyer Kültür ve Turizm Bakanlığından Usta Öğretici Belgesi almaya hak kazandı.

Yaygın Kültürel Eğitim Faaliyetleri Planı kapsamında; “Geleneksel El Sanatları” ve “Geleneksel Türk Süsleme Sanatları” alanında yapılan eserleri tanıtarak aslına uygun olarak öğretip, yeni elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla 2018 yılı içinde açılan geleneksel “Keçe Aksesuarları Yapımı Kursu” tamamlanarak kurs sonu sınavları Balıkesir Halk Müziği Derneğinde yapıldı.

Dünyada yükselen trend keçe, son birkaç yıldır Türkiye'nin ve Avrupa'nın tasarım fuarlarını da süslüyor tasarımcıların yetenekleri ile şapkaya ve atkıdan eldivene, kolyeden, küpeye, kemerden çantaya, ev aksesuarına ve hayal edilebilecek daha pek çok farklı objeye dönüşebilmektedir. Balıkesir'in kültürel bir değeri olan Keçe maharetli kursiyerlerin elinde zeytinyağlı sabun ve ılık su ile doku haline getirilmiş şapka, şal, halı, ceket, yelek, abajur, çizme, patik gibi 65 çeşit ürün yapılarak Balıkesir'e kazandırıldı.