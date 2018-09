Keçi derisi giyip, dana kılından bıyık takıyorlar

Vücutlarını soba kurumu ile boyayarak üzerlerine keçi derileri giyip dana kılından bıyıklar yapan ve ellerine keçi boynuzundan asalar alarak şapka takan Tülütabaklar bu yıl da herkesin ilgi odağı oldu. 7’den 70’e herkesin sevgilisi Tülütabakların tek sıkıntısı gösteriler sonunda yıkanacak hamam bulamamaları.

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılında düzenlenen etkinliklerde Tülütabaklar yine herkesin ilgi odağı oldu. Bilenlerin sevgi dolu gözlerle baktığı tanımayanların ise korkarak kaçtığı Tülütabaklar yine kurtuluş etkinliklerine damgasını vurdu. Etkinlikleri izleyenlere bağırıp koşarak yaklaşmaları vatandaşları hem korkutuyor hem de güldürüyor. Tülütabakların sorumlusu ve tabakhane işletmecisi Yiğit Öztopal her 6 Eylül’de arkadaşlarıyla beraber hazırlandıklarını ifade ederek, “Büyüklerimizden duyduklarımıza göre her 6 Eylül’de Balıkesir’i düşman işgalinden kurtarmak için önemli rol oynayan tülü tabakların geleneğini sürdürmek. Eskiden Yunan askerleri Balıkesir’i işgal etmiş Kuvayi Milliye için toplanan herkes elinden geleni yapmak istemiş deri sektörüyle uğraşan işçilerimizde keçi derilerini üzerilerine giyip kurumdan karalara boyanarak, dana kuyruklarından bıyık yaparak, şapka yaparak ellerine sopalar alarak Yunanlıları geceleri korkutarak Kuvayi Milliye toplantılarının rahat bir şekilde yapılmasını sağlamışlar” dedi.

"Tülütabaklar şehir efsanesi değil gerçektir"

Tülütabakların olmadığı ve sadece şehir efsanesi söylentilerine karşı çıkarak katılmadığını ifade eden Öztopal, “Böyle bir şey olmasa biz bunu sürdürmeyiz. Biz babalarımızdan dedelerimizden beri bunu gördüğümüz için bunun gerçek olduğuna inanıyoruz. Biz bunu her 6 Eylül’de sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız bunu yaşatmak için. Deri sektörü çalışanları olarak her zaman katkıda bulunacağız. Bizi temizlenmek için hiçbir hamama almıyorlar her yeri batırıyoruz diye. Burada kendi imkanlarımızla temizlenip arınmaya çalışıyor arkadaşlar” şeklinde konuştu.

"Bu geleneği devam ettiriyoruz"

Tülütabak grubundan Ramazan Furkan Dönmez ise, “Bu işi bizim yapmamızın amacı dedelerimizden kaldı bize. Biz bu işi zevk için yapıyoruz. Dedelerimiz savaş zamanında düşmanlarımızı bu şekilde korkutarak yenmişti. Biz de bu geleneği devam ettirerek her 6 Eylül’de bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Hem biz eğlenelim hem insanlar eğlensin amacımız bu. Bu işte herkes eğleniyor” dedi.

Tülütabaklarla ilgili duygularını dile getiren Mehmet Çakırlı ise, “Bu etkinliği daha önce de görmüştüm aslen Balıkesirliyim ama yurt dışından geldim. Bunları gördükçe insanın milli duyguları kabarıyor” diye konuştu.