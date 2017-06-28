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28 Haziran 2017 14:43

Kedi mahalleyi ayağa kaldırdı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yavru kedi mahalleyi ayağa kaldırdıEdinilen bilgiye göre, Sarımsaklı’da yabancı plakalı bir aracın altına giren yavru kediyi görenler, Ayvalık itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kedi mahalleyi ayağa kaldırdı

28 Haziran 2017 14:43

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yavru kedi mahalleyi ayağa kaldırdı


Edinilen bilgiye göre, Sarımsaklı’da yabancı plakalı bir aracın altına giren yavru kediyi görenler, Ayvalık itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, kediyi çıkarmak için yoğun emek harcadı. Ekipler tam yakalamak üzereyken kedi aracın başka yerine kaçtı. En son araç kriko ile kaldırılarak kedi yakalandı. Kedinin yakalanması vatandaşlar tarafından alkışlandı. Bir süre kucakta bekletilip sakinleştirilen kedi daha sonra serbest bırakıldı.




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