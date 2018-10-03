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Kelemençe: "Sağlığınız için yürüyün"

Dünya yürüyüş günü kapsamında Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü “Sağlığın geliştirilmesi” birimi tarafından Çevre Eğitim Parkında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Altıeylül Gençlik hizmetleri ve spor ilçe Müdürlüğünün de destek verdiği etkinliğe yoğun katılım oldu.


Etkinlikte konuşan Balıkesir İl Sağlık Müdürü Necati Kelemençe sağlığınız için yürüyün uyarısında bulunurken özellikle obeziteden uzaklaşmak için yürümenin önemine dikkat çekti.


Balıkesir İl Sağlık Müdürü Necati Kelemençe; “Dünya yürüyüş için burada toplanmış bulunmaktayız. 3-4 Ekim günleri Dünya Yürüyüş günü olarak kutlanıyor. Burada da maksat yürüyüş için farkındalık oluşturmak. Yürüyüş ile fiziksel hareketler artıyor. Eklem hareketleri artıyor. Yürüyüş ile kalp hastalarının sağlık durumları iyi yönde gelişim gösteriyor. Sağlıklı bir hayat sürmek obeziteden uzaklaşmak için insanlarımızı yürüyüş yapmaya davet ediyoruz” dedi.

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