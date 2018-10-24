Kemal Büyükakın: “İyi futbolu skora yansıtmak istiyoruz”

Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Baltok'ta basın sözcüsü Kemal Büyükakın, önümüzdeki iki deplasman maçından puanlar alarak çıkışa geçeceklerini söyledi. Büyükakın ayrıca oynadıkları iyi futbolcu skora yansıtmak istediklerini de ekledi.

Boluspor karşısında sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını ama sahadan yenilgi ile ayrıldıklarını dile getiren Boluspor Basın sözcüsü Kemal Büyükakın, “İyi futbolumuzu sürdürmeliyiz. Önümüzde iki deplasman var, bu maçlardan alacağımız puanlar ile çıkışa geçeceğiz” dedi. Balıkesirspor Baltok kulübü basın sözcüsü Kemal Büyükakın, Boluspor karşısında iyi futbollarının karşılığını alamadıklarını söyledi. Bu maçta sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını kaydeden Büyükakın, “Maalesef iyi futbola puan vermiyorlar. 90 dakika sahada üstün olan bizdik, rakibe gol pozisyonu vermedik ama sahadan puansız ayrıldık. Ancak biz bu iyi futbolumuzu sürdürdüğümüz takdirde gelecek maçlarda bunu skora da yansıtırız. Önümüzde iki deplasman maçı var. Giresunspor ve İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Bu maçlardan alacağımız puanlar ile ligde çıkışa geçeceğiz. Boluspor karşısında futbolcularımızın ortaya koyduğu futbol bizi fazlasıyla umutlandırdı. İyi futbola puan vermiyorlar. Ancak seyircimizden yoksun çıktığımız maçta böyle bir futbol ile sahadan mağlubiyet ile ayrılmak üzüntü verici. Sonuçta yenildik. Bu maçı unutup önümüzde ki maçlara bakacağız. Lig uzun bir maraton. Elimizde iyi oyunculardan kurulu bir takım var. Taraftarlarımızın istediği sonuçları almak için Giresunspor deplasmanından puan ya da puanlar ile dönerek yeni bir sayfa açacağız. Bu takım ligin güçlü takımlarından birisi. Taraftarlarımız rahat olsun. Galibiyet serisi başlatacağız” dedi.

Son maçında sahasında Boluspor'a 1-0 kaybederek üst üste 2. yenilgisini alan Balıkesirspor Baltok bir maç eksiğiyle haftayı düşme hattının bir sıra üzerinde tamamladı. Balıkesirspor Baltok 9. hafta sonunda 9 puanla 15. sırada yer alarak tehlike bölgesine yaklaştı.