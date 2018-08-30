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30 Ağustos 2018 10:27

Kendilerini polis diye tanıtıp dolandırdılar

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs, Seyfettin Akgün adlı kişiden aldıkları para ve altınlarla kaçmaya çalıştı.

Kendilerini polis diye tanıtıp dolandırdılar

30 Ağustos 2018 10:27

Gönen, İvrindi ve Havran ilçe jandarma komutanlıklarının ortak çalışması sonucu yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gönen ilçe merkezinde ikamet eden Seyfettin Akgün’e kendilerini polis olarak tanıtan S.T. ve Ö.B. adlı iki şahıs Akgün’ün kimlik bilgilerinin ele geçtiğini ve terör örgütü tarafından kullanıldığını, bankada bulunan paralarının ele geçirilmesinin an meselesi olduğunu ve bankada bulunan nakit paranın altına çevrilerek kendilerine verilmesini istedi. Seyfettin Akgün ise altına çevirdiği paraları yanına alarak Gönen - Manyas Karayolu Kalfaköy Mahallesi civarında buluştuğu şahıslara verdi. 13 tane çeyrek altın ve 750 TL parayı şahıslara teslim etmesinin ardından dolandırıldığını fark eden Akgün durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma iki şüpheli şahsın 10 KB 665 plakalı kiralık araçla kaçtığını tespit etti. Aracı kiralayan firma ile irtibata geçen jandarma ekipleri, firma ile koordineli bir şekilde aracı uydu sinyallerinden takibe aldı.


Yapılan takip sonucu aracın İvrindi ilçesinden geçtiği tespit edildi. Havran İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte yapılan koordineli çalışma sonrası araç yakalandı. Aracı arayan jandarma ekipleri dolandırılan altın ve paraları ele geçiremedi. Şahısların kimlik tespitinde S.T. isimli şahsın göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı tespit edilirken, olayın şüphelileri S.T. ve Ö.B. gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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