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10 Mayıs 2018 14:24

Kepler havaya atıldı

Balıkesir Üniversitesi Edremit ve Altınoluk Meslek Yüksek Okulları 2017-2018 yılı mezunları düzenlenen tören ile mezuniyet belgelerini aldılar.

Kepler havaya atıldı

10 Mayıs 2018 14:24

Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle 240 öğrenci okullarından mezun olup keplerini havaya fırlattı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayan mezuniyet töreninde Edremit ve Altınoluk MYO’nun dönem birincileri Samiye Petek Çetin ve Emre Şahin öğrenciler adına duygu ve düşüncelerini belirten birer konuşma yaptılar. Daha sonra Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Raif Sakin ve Altınoluk Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Selami Selvi günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptılar. Daha sonra Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka kürsüye çıkarak öğrencilere başarılar diledi. Son olarak Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı ve sağlık dileklerinde bulundu. Okullarında ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere Balıkesir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlter Kuş, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka başarı belgelerini verdi. Daha sonra öğrenciler mezuniyet belgelerini iki yıl boyunca eğitim aldıkları öğretmenlerinin ellerinden aldılar. Törenin sonunda öğrenciler sahneye davet edilerek kep atma töreni coşkulu bir havada gerçekleştirildi.


Törene Balıkesir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlter Kuş, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Balıkesir Üniversitesi Edremit M.Y.O. Müdürü Dr. Raif Sakin, Balıkesir Üniversitesi Altınoluk M.Y.O. Müdürü Doç. Dr. Selami Selvi, siyasi parti temsilcileri, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.




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