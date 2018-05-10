Kepsut Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açılışı yapıldı

Kepsut’ta düzenlenen sergi açılışını müteakip Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan okuma yazma kurslarını bitirenlere sertifikaları verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşi Didar Kafaoğlu halı tezgahında Yağcıbedir halısı dokuyan kursiyerlerle birlikte halı tezgahında halı dokudu.

Sergilenen ürünlerden alışveriş yapan davetliler kursiyerlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Didar Kafaoğlu kursiyerlere hitaben ‘’ Kepsut Halk Eğitim Müdürlüğünün açmış olduğu kursların başarısını ve siz değerli kursiyerlerin ne kadar özverili çalıştıklarını gördüm. Halk eğitim Müdürlüğü Personelimizi, Hocalarımızı ve siz değerli Kursiyerlerimizi böyle güzel işler başardığınız için tebrik ediyorum ‘’ şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Merkezi sergi açılışına Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşi Didar Kafaoğlu, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Kepsut İlçe Jandarma Komutanı Anıl Kosalı, Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Durmuş ve daire amirleri katıldı.