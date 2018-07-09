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09 Temmuz 2018 15:18

Kepsut, sporda atılım yapıyor

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul sentetik çim sahasına giderek sporcuların idmanlarını izledi.

Kepsut, sporda atılım yapıyor

09 Temmuz 2018 15:18

Başkan Cankul, Kepsut Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Oğuz’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul çalışmaları izledikten sonra yaptığı açıklamada, “İlçemizde spora çok önem veriyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklar edinmesinin önüne geçmek, onlara sağlıklı bir yaşama kavuşturmak adına göreve geldiğimizden bu yana çok hassasiyetle üzerinde duruyoruz. İlçemizde ki spor kulüplerinin imkanları belli. Bizde kendi imkanlarımızı kullanarak takımlarımıza destek olduğumuz gibi çeşitli branşlarda 300 e yakın sporcuya destek veriyoruz” dedi.


Kepsut’ta spor adına ciddi adımlar attıklarını ifade eden Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’un ilçeye kazandırdığı kapalı spor salonu ve sentetik çim sahanın bitirildiğini söyleyerek, “İlçede 102 voleybol, 48 basketbol, 120 futbol ve 30 çeşitli branşlarda kursiyerinin katılımıyla birlikte ilçede gözle görülür değişikliklere imza atmaya devam ediyoruz” dedi.


Başkan Cankul ve sporcular yaptıkları antrenman sonrası köfte ekmek ziyafeti yaptılar.




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