Kepsutlu genç güreşçinin hedefi Olimpiyatlar

Kepsut Yatılı Bölge Ortaokulu 1. sınıf öğrencisi Duygu Gen, güreşte büyük bir başarıya imza attı. Küçük yaşta Türkiye Şampiyonu olan Duygu Gen en büyük hedefinin Olimpiyat şampiyonu olarak bayrağımızı göndere çektirmek olduğunu söyledi. En büyük destekçisi ailesi olan Duygu Gen’in babası Şahin Gen, "Biz Kepsut İlçesinin kırsal mahallelerinden olan Beyköy mahallesinde yaşıyoruz. Dededen atadan biz güreş sporunu çok seviyor ve yapıyoruz. Tüm imkansızlıklara rağmen elimde babadan kalan 20 dönüm tarladan elde ettiğim gelirle ata sporumuz güreşlere kızımı yetiştirmeye çalışıyorum. En büyük hayalimiz ise al bayrağımızı Olimpiyatlar’da dalgalandırmak’’ dedi.

Şahin Gen, güreş sporuna gönül verdiklerini söyleyerek, kızının başarısı için gerekirse babadan kalma 20 dönümlük tarlalarını da satarak her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

Genç sporcu Duygu Gen, "Güreş sporunu ailemin ilgisi ile tanıdım ve çok sevdim. Ailemin desteği ile en büyük hayalim olimpiyatlara katılmak. Bana her konuda destek olan aileme, bana Geleneksel Kepsut Yağlı Güreşlerinde çeşitli ödüller vererek onurlandıran ve her türlü desteği vereceğinin sözünü veren Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’a, Güreş hocam Hasan Bıkmaz’a sonsuz teşekkür ediyor ve bana verdikleri emek ve desteğin karşılığını vereceğimin sözünü veriyorum’’ dedi.

Küçük yaşta rakiplerinin adeta korkulu rüyası haline gelen Duygu Gen’in Ankara’da Türkiye Şampiyonu olmasının ardından kendisini ilk tebrik edenlerden birisi de Dünya Güreş Şampiyonu Yasemin Adar oldu. Adar, genç güreşçiye başarılar diledi.