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07 Eylül 2018 12:25

Kepsutlu güreşçiler Elmalı’ya dualarla gitti

Bu yıl 666.

Kepsutlu güreşçiler Elmalı’ya dualarla gitti

07 Eylül 2018 12:25

’sı düzenlenecek Antalya-Elmalı Yağlı Güreşleri için Kepsut Belediyesi güreş kulübünün kafilesi dualarla yola çıktı.


Kepsut Belediyesi Güreş Kulübü kafiulesi Antalya-Elmalı yağlı güreşleri için dualarla yola çıktı. Kepsut Belediyesi Güreş Kulübü antrenörü Emre Kaya, "Her güreşte olduğu gibi Elmalı’da ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Allah pehlivanlarımıza derman versin. Belediye Başkanımız İsmail Canku’a, Başkan Yardımcımız Feyzullah Uygur’a ve Güreş Kulübü Başkanımız İbrahim Özdemir’e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu yıl güreşlerde sporcularımızın iyi derece alacaklarına inanıyorum’’ dedi




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